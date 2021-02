Slovaška: najprej ubil starše, nato ugrabil prodajalko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Slovaškem je v sredo 41-letni moški najprej ubil svoje starše, nato pa v bližnjem nakupovalnem središču za talko vzel prodajalko. Drama v kraju Kežmarok na severovzhodu države se je končala po sedmih urah, ko je policija obvladala storilca in osvobodila žensko.

Policija je sporočila, da je 41-letni domačin prodajalki grozil z nožem in se skupaj z njo zabarikadiral v skladišče nakupovalnega središča, piše STA.

Ko je bila policija obveščena o dogajanju, so iz zgradbe evakuirali ljudi. Eden od kupcev je za lokalno televizijsko postajo povedal, da so jih policisti kar naenkrat pregnali iz zgradbe, ne da bi vedeli, zakaj.

Ko so policisti obkolili nakupovalno središče in se začeli pogajati z ugrabiteljem, so njihovi kolegi našli trupli njegovih staršev. Ubita sta bila malo pred tem v svojem stanovanju, ki je le 200 metrov stran od nakupovalnega središča.

Moški naj bi bil že dlje časa v sporu s starši

Motiv storilca za zdaj ni znan. Policija je sporočila, da je med pogajanji postavil zahteve, vendar niso razkrili, kakšne. Po poročanju medijev naj bi bil moški že dlje časa v sporu s starši, še poroča STA.