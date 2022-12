Najboljši portal v regiji DANAS.RS, Siol.net drugi po izboru bralcev

Zaključil se je peti izbor Medijskega dnevnika za najboljši regionalni novičarski spletni medij v letu 2022, katerega zmagovalec je srbski spletni medij DANAS.RS. Pri določanju zmagovalca je odločal seštevek glasov bralcev (30 odstotkov) in točk žirije (70 odstotkov). Glede na glasove bralcev se je Siol.net uvrstil na drugo mesto. Kot so poudarili, je letos na natečaju prvič sodelovalo le 20 medijev, kar je deset manj kot prejšnje leto, saj se je uredništvo portala Medijski dnevnik odločilo, da nominira in ocenjuje samo tiste portale, ki ustrezajo določenim kriterijem.

Od 1. 11. do 30. 11. je za najboljši spletni medij v regiji skupaj glasovalo 62.695 bralcev. Na spletni strani Media Daily so navedli, da so se nekateri mediji bolj trudili animirati bralce, medtem ko nekateri niso niti objavili, da so nominirani, in posledično ostali brez točk.

Po izboru bralcev Siol.net na drugem mestu

Siol.net je prejel 34,23 odstotka glasov bralcev oziroma 11 točk in se uvrstil na drugo mesto. To je le nekaj manj kot prvouvrščeni, prav tako slovenski portal 24ur.com, ki so mu bralci namenili 34,69 odstotka glasov oziroma 12 točk. Precej manjšo podporo bralcev je prejel portal Dela, ki se je z 0,45 odstotka glasov oziroma eno točko uvrstil na dvanajsto mesto, najmanj podpore pa je med slovenski mediji prejel portal Dnevnika, in sicer 0,23 odstotka glasov oziroma nič točk. Odstotke glasov oziroma točke, ki so jih od bralcev prejeli spletni mediji iz drugih regionalnih držav, si lahko ogledate na spodnji fotografiji.

Foto: Media daily

Zmagovalec izbora je srbski portal DANAS.RS

Za končno zmago pa niso bili odločilni le glasovi bralcev, temveč tudi točke žirije. Sestavljali so jo Marjan Jurenec iz Slovenije, Lejla Turčilo iz Bosne in Hercegovine, Milica Slijepčević in Olivera Sašek Radulović iz Srbije, Orce Kostov iz Severne Makedonije, Saša Paprella in Mato Brautović iz Hrvaške in predsednik žirije Neven Šantić prav tako iz Hrvaške.

Žirija je največ točk, 28, namenila srbskemu portalu DANAS.RS, ki je po skupnem seštevku točk žirije in glasov bralcev z 38 točkami postal zmagovalec izbora 2022. Prejšnje leto je omenjeni portal osvojil peto mesto, kar pomeni, da so bralci in žirija opazili velik napredek v njegovi kakovosti, piše na spletni strani Media Daily. Na drugo mesto se je glede na skupni seštevek točk žirije in glasov bralcev uvrstil prav tako srbski portal Nova.rs, na tretje pa bosanski portal 6YKA.COM.

Od slovenskih portalov je žirija največ točk dodelila portalu Dela (20), nekoliko manj Dnevniku (12), še manj portalu 24ur.com (11) in najmanj portalu Siol.net (4). Spodaj si lahko pogledate, koliko točk je žirija namenila posameznim spletnim medijem.

Foto: Media daily

V skupnem seštevku točk žirije in glasov bralcev je bil od slovenskih medijev najboljši portal 24.ur.com, ki je s 23 točkami pristal na šestem mestu, na sedmem mu z 21 točkami sledi Delo, na desetem mestu s štirimi točkami Siol.net in na enajstem Dnevnik z 12 točkami. Celoten razpored končnih rezultatov si poglejte na spodnji fotografiji.

Foto: Media daily