Po padcu Islamske države so številni zapori v Siriji polni domnevnih borcev Islamske države. V Hasaki je v eni celici okrog 50 zapornikov, drug ob drugem, brez možnosti premikanja in skoraj brez naravne svetlobe.

Zapor so obiskali novinarji Reutersa, ki so dogajanje tam opisali kot zelo slabo. Preden so vanj naselili zapornike, je bila v Hasaki šola, v prepolnih celicah pa je ob slabem prezračevanju močan vonj po potu in umazaniji.

Prepolna je tudi zaporniška bolnica, kjer več zapornikov leži kar na tleh.

Skupno je v različnih zaporih več kot deset tisoč borcev Islamske države, iz različnih držav.

