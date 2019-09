Na volitvah v Moskvi poraz Kremlju naklonjenih kandidatov

Na nedeljskih volitvah v moskovski mestni svet so vladi naklonjeni kandidati utrpeli boleč poraz, čeprav so številnim opozicijskim politikom prepovedali kandidirati. Po vseh preštetih glasovnicah so kandidati opozicije zmagali v 20 od skupno 45 volilnih okrožij v prestolnici. Veliko so pridobili komunisti, liberalci in neodvisni kandidati.

Kremlju naklonjeni politiki, torej kandidati vladajoče Enotne Rusije ali neodvisni s podporo te stranke, so po prejšnjih volitvah leta 2014 v moskovskem mestnem svetu imeli 38 od skupno 45 sedežev, poslej pa jih bodo imeli le še 25.

Na račun provladnih kandidatov so se tokrat okrepili komunisti, liberalci in neodvisni kandidati. Komunisti bodo poslej imeli 13 sedežev, kar je osem več kot v prejšnjem sklicu, ko so jih zasedali pet. V mestnem svetu bodo poslej tudi trije kandidati liberalne stranke Jabolko ter en kandidat, ki ga ta zmerna opozicijska stranka podpira. Izvoljeni so bili tudi trije kandidati opozicijske Pravične Rusije.

Za Enotno Rusijo, ki je v prestolnici nepriljubljena, tokrat ni kandidiral nihče. So pa številni uradno neodvisni kandidati imeli podporo te stranke.

Vodja stranke Enotna Rusija v Moskvi ni bil izvoljen

Devet nekdanjih mestnih svetnikov Enotne Rusije, ki so tokrat kandidirali kot neodvisni, je obdržalo sedeže, a vodja stranke v Moskvi Andrej Metelski ni bil znova izvoljen. "Nadaljevali bomo delo in se učili iz napak," je povedal Metelski za tiskovno agencijo RIA Novosti. Med vidnejšimi poraženci tokratnih volitev je namestnica vodje Visoke šole za ekonomijo Valerija Kasamara, ki tudi velja za naklonjeno Kremlju.

Je bilo pa izvoljenih še 13 kandidatov, ki so uradno neodvisni, a naj bi jih podpirala Enotna Rusija, ter trije, ki so bili v prejšnjem sklicu svetniki vladajoče stranke, tokrat pa so bili na listi prokremeljskega gibanja Moja Moskva.

V Moskvi so znani opozicijski politiki, ki jim niso dovolili nastopa na volitvah, med njimi Aleksej Navalni, pozvali k "pametnemu glasovanju". Moskovčanom so svetovali, naj glasujejo za tiste kandidate, ki imajo največ možnosti, da premagajo Kremlju naklonjene kandidate.

Volilna udeležba je bila tokrat malo več kot 21-odstotna, nekoliko višja kot leta 2014.