Zaradi pasjega avtobusa imata na TikToku več kot 50 milijonov ogledov #video

Videoposnetek psov, ki v Skagwayu na Aljaski vstopajo v avtobus in sedijo na svojih sedežih, je na TikToku postal viralen in ima že več kot 50 milijonov ogledov, poroča Washington Post.

Mo Mountain Mutts, podjetje za sprehajanje psov, ki ga vodita mož in žena Lee in Moo Thompson, je na Aljaski začelo prevažati pse in posel je začel cveteti.

Vsaj trikrat na dan zakonca sprehajata trop psov, ki ga sestavlja približno 12 psov, trenutno pa skupaj skrbita za okoli 41 psov, še poroča Washington Post.

All aboard the Alaska pup bus https://t.co/nSwL8Dh6kA pic.twitter.com/m7LwqVkh0d — BBC News (World) (@BBCWorld) January 19, 2023

Svoje sprehode in vožnje z avtobusom sta začela snemati ter jih deliti na družbenih omrežjih, kjer so deležni velike pozornosti. Imata več kot 237 tisoč sledilcev na Instagramu in 1,3 milijona sledilcev na TikToku.