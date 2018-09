Na Švedskem zmagovalci slavijo, boj za drugo mesto še vedno odprt

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Švedski socialdemokrati so na nedeljskih parlamentarnih volitvah dobili 28,4 odstotka glasov podpore, kažejo začasni rezultati po preštetju 99,8 odstotka glasov. Socialdemokrati tako ostajajo največja stranka, a so hkrati dosegli najslabši rezultat v zadnjih stotih letih. Skrajno desni Švedski demokrati so dobili 17,6 odstotka glasov podpore.