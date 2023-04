Na Solnograškem "boleča" zmaga Ljudske stranke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na današnjih deželnih volitvah na Solnograškem so sodeč po projekcijah največji skok v podpori zabeležili skrajni svobodnjaki (FPÖ) in Komunistična stranka (KPÖ). Največ glasov je z 31 odstotki podpore po pričakovanjih osvojila konservativna Ljudska stranka (ÖVP) deželnega glavarja Wilfrieda Haslauerja, ki pa je slabši rezultat označil kot "boleč".

ÖVP je volilni izid poslabšala za sedem odstotnih točk. Prav tako so slabši volilni izid zabeležili zeleni in liberalna stranka Neos, s katerima je ÖVP tvorila deželno koalicijo. Neosu je glede na projekcije spodletel vstop v deželni parlament, kar so v vrhu stranke, ki na Dunaju od leta 2020 vlada skupaj s socialdemokrati, označili kot "grenko razočaranje".

Nasprotno pa je na tokratnih deželnih volitvah izjemen rezultat dosegla FPÖ, saj je dobila približno 26 odstotkov glasov, kar je dobrih sedem odstotnih točk več kot na prejšnjih deželnih volitvah. S tem so prehiteli socialdemokrate (SPÖ), ki so osvojili 18 odstotkov glasov.

Prvič po letu 1945 pa se v deželni parlament vračajo komunisti. Prejeli so okoli 11 odstotkov glasov. Njihovi kandidati so pred volitvami napovedali, da bodo v primeru izvolitve del svojih plač donirali.

Deželni glavar Haslauer je rezultat opisal kot "zelo boleč", saj je njegova stranka kljub zmagi zabeležila bistveno slabši rezultat. Čeprav je pred volitvami nakazoval, da ni naklonjen svobodnjakom, pa danes ni izključil sodelovanja z njimi na deželni ravni.

Po volitvah v Spodnji Avstriji in na avstrijskem Koroškem veljajo te volitve za tretjo preizkušnjo razpoloženja v avstrijski politiki letos. V času kampanje so politiki največ pozornosti namenjali visoki inflaciji in stanovanjski problematiki.