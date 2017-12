Na silvestrovanjih po svetu tudi ostrostrelci in varna območja za ženske

Silvestrovanja v svetovnih prestolnicah in drugih mestih bodo tudi letos potekala ob poostrenih varnostnih ukrepih. Udeležencem praznovanj na prostem bodo pregledovali nahrbtnike, na ulicah bo več policistov in vojakov, prizorišča pa bodo zavarovali z betonskimi ovirami. V Nemčiji bodo medtem pripravili varno območje za ženske.

V New Yorku in mnogih drugih svetovnih mestih je varnost močno poostrena že od začetka praznikov. Foto: Reuters

V Parizu in okolici bo za varnost skrbelo skoraj 8000 policistov in vojakov. Ti ukrepi niso namenjeni zgolj preprečevanju morebitnih terorističnih napadov, ampak tudi morebitnih izgredov.

Po celotni Franciji skoraj sto tisoč vojakov in policistov

V prestolnici bodo posebno pozornost namenili Elizejskim poljanam, kjer bo prepovedan alkohol, udeležencem silvestrovanja pa bodo pregledali nahrbtnike. Postavili bodo tudi betonske ovire, da bi vozilom preprečili dostop do prizorišča. Po celotni državi bo sicer za varnost skrbelo 99.000 vojakov in policistov.

Več oboroženih policistov in ovire bodo tudi v središču britanske prestolnice. Ukrepi po besedah tiskovnega predstavnika policije Phila Langworthyja niso posledica kakšnih posebnih obveščevalnih podatkov, ampak so bili načrtovani že več mesecev vnaprej.

Več sto žensk v Kölnu tarča spolnega nadlegovanja

V nemškem Hamburgu so pred novoletnimi praznovanji na promenado Jungfernstieg namestili nove varnostne kamere, ki bodo policiji po potrebi omogočale hiter odziv.

V Berlinu pa bodo letos pripravili posebno varno območje za ženske, ki jih bodo napadli ali se bodo počutile ogrožene. Odločitev so sprejeli dve leti po tistem, ko je bilo več sto žensk v Kölnu tarča spolnega nadlegovanja prosilcev za azil. Na preteklih silvestrovanjih v nemški prestolnici s tem sicer niso imeli težav.

Poostrena varnost tudi v ZDA in Rusiji

Varnost bodo okrepili tudi v ameriških mestih, med drugim v New Yorku, kjer na Times Squaru na tradicionalnem spustu kristalne krogle pričakujejo več deset tisoč ljudi. V Los Angelesu bo za varnost skrbelo 300 pripadnikov nacionalne garde in 1500 policistov. Na strehah bodo tudi ostrostrelci.

V Moskvi bodo medtem v okolici podzemnih postaj in prizorišč silvestrovanj namestili okoli 800 betonskih blokov. Namestili bodo nadzorne kamere, dogajanje pa bodo spremljali tudi iz zraka. Udeležence bodo preverjali na posebnih nadzornih točkah. Za varnost bo od danes do 8. januarja na moskovskih ulicah skrbelo 46.000 policistov in varnostnikov, poroča ruska tiskovna agencija Tass.