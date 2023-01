Na prodaj eden izmed najbolj prepoznavnih hrvaških otokov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Otok Galešnjak so leta 2019 uvrstili na seznam 20 čudes sveta.

Otok Galešnjak so leta 2019 uvrstili na seznam 20 čudes sveta. Foto: Thinkstock

Otok Galešnjak v Pašmanskem kanalu je eden najbolj prepoznavnih hrvaških otočkov. Na njem dopustujejo svetovni zvezdniki, pevka Beyonce je tam celo praznovala rojstni dan. Zdaj lahko za deset milijonov evrov kupite del elitnega otoka.

Otok v obliki srca meri 142 tisoč kvadratnih metrov, od tega je na prodaj nekaj več kot 30 tisoč kvadratnih metrov in s tem več kot 500 metrov obale, je zapisano v oglasu, ki ga najdete tukaj.

"Nakup je odlična priložnost, saj na otoku lahko odprete gostinski lokal, kmečki ali pa elitni turizem. Kmetijo je mogoče postaviti na površini treh hektarjev, dodatno je zazidljivih še 400 hektarjev."

Otok Galešnjak so uvrstili na seznam 20 čudes sveta. Leta 2019 so znanstveniki z Oddelka za arheologijo Univerze v Zadru odkrili, da so ljudje tam živeli že pred več kot sedem tisoč leti.