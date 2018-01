Na nekdanjem posestvu Turpinovih našli mrtve pse in mačke

Na dan prihaja vse več informacij o zakoncih Turpin, ki sta več let trpinčila in zlorabljala svojih 13 otrok. Oglasil se je nekdanji sosed in razkril, da mu je bilo že pred leti jasno, da z njima nekaj ni v redu, a ju vseeno ni prijavil policiji.

Nekdanjo hišo so pustili v grozljivem stanju, notranjosti kalifornijske hiše groze pa še niso razkrili. Foto: Reuters

Potem ko so preiskovalci sporočili, da nameravajo na posestvo Turpinovih poslati trop izurjenih policijskih psov, da bi jim pomagali poiskati morebitna trupla - sumijo namreč, da sta zakonca pod svojo streho imela še več otrok, jih ubila in na posestvu tudi pokopala -, je nekdanji sosed zdaj razkril še več podrobnosti.

Turpinovi so se v tako imenovano kalifornijsko hišo groze preselili leta 2011, prej pa so živeli v teksaškem mestu Rio Vista. Njihov tedanji sosed Ricky Vinyard je za Los Angeles Times razkril, da je hišo po njihovi selitvi našel v groznem stanju, v umazaniji, ki je "segala do pasu," pravi.

"Tam so bili tudi mrtvi psi in mačke," je povedal za losangeleški medij ter dodal, da je našel tudi dve shirani čivavi, ki sta preživeli tako, da sta jedli ostanke iz zavrženih umazanih plenic. "Videti je bilo, da sta jedli samo to."

V dnevni sobi hiše je bilo polno iztrebkov in prav povsod so bile nameščene ključavnice. "Omare so imele ključavnice, skrinje za igrače, hladilnik ... Nikjer ni bilo postelj, samo vzmetnice. V hiši ni bilo sobe, ki ne bi bila umazana."

Nekdanji sosed je razkril, da se je leta 2002 odločil, da zakoncev ne bo prijavil policiji. Foto: Reuters

Ena od hčera hotela pobegniti že leta 2000

Preiskovalci so ob tem odkrili, da naj bi ena od starejših hčera leta 2000, ko se je družina preselila v teksaško mesto, hotela pobegniti, a jo je nazaj pripeljal eden od tamkajnšnjih prebivalcev.

Leto kasneje jih je obiskal načelnik, ker je eden od psov ugriznil takrat štiriletno deklico v obraz. Psa so dali uspavati, deklica pa je dobila nekaj šivov.

Vinyard je še razkril, da je leta 2002 policijo poklical tudi njegov stric, saj so s posestva Turpinovih ušli trije prašiči, gospod Vinyard in njegova žena pa sta se takrat odločila, da jih ne bosta prijavila zaradi suma zlorabe.

Razkrite sprevržene seksualne igrice zakoncev

Ob tem je na dan prišla še ena skrivnost zakoncev: rada sta imela sprevržene seksualne igrice, pri čemer sta starejše otroke zadolžila, da so pazili na mlajše. Turpinova sta se v hotelu sestajala s tujci, ki sta jih spoznala na spletu, Louise pa je nato - z odobritvijo moža Davida - seksala z njimi.

To je Louise razkrila svoji sestri Teresi Robinette, ta pa je to skrivnost prenesela medijem: "Vem samo, da sta se šla takšne igrice. Sestala se je z moškim v hotelu, spala z njim in nato leto kasneje, točno na isti dan, v isto sobo peljala še Davida in v isti postelji spala še z njim."

Kot kaže, sta se naveličala živeti življenje po nareku Svetega pisma in se pred desetletjem povsem razpustila in začela eksperimentirati v spolnosti. "Starejše otroke sta prisilila, da so pazili na mlajše, da sta lahko onadva izživela svoje fantazije, ki jih prej nista," je dodala Teresa.

Louise je z odobritvijo moža seksala z drugimi moškimi, nekoč pa je bila spolno zlorabljena tudi sama. Foto: Reuters

Zlorabljena tudi Louise, njena sestra in mama

Razkrila je še, da je bližnji sorodnik nekoč zlorabil njo, Louise, njeno mamo in še nekaj drugih članov družine. "Bližnji sorodnik, ki bi ga morali ljubiti in mu zaupati, je spolno zlorabil mojo mamo, potem mene in Louise, najno sestro Elizabeth in še nekaj drugih sestričen v družini."

Zakonca Turpin sta obsojena vrste zlorab svojih otrok. Začelo se je z zanemarjanjem, nato zlorabo, kasneje pa se je vse le še poslabšalo: priklenila sta jih na postelje in jim odtegovala hrano. Otroci, med katerimi je šest mladoletnikov, po besedah preiskovalcev zaradi tega trpijo za podhranjenostjo in živčno-mišičnimi obolenji, nekateri imajo tudi težave z duševnim zdravjem.

Turpinova zanikata obtožbe, grozi pa jima do 94 let v zaporu.