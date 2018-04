Na meji med Gazo in Izraelom številni mrtvi in ranjeni

Med petkovimi protesti Palestincev na meji med območjem Gaze in Izraelom je bilo v petek po zadnjih podatkih ubitih najmanj devet ljudi, več pa jih je bilo ranjenih. Med žrtvami sta tudi 16-letnik in palestinski novinar, je sporočilo zdravstveno ministrstvo na območju Gaze.

Foto: Reuters

Od prejšnjega petka je bilo v povezavi z napetostmi ob meji ubitih najmanj 31 Palestincev, kar je eden najbolj krvavih tednov na območju v zadnjih letih, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Večina teh smrtnih žrtev je padla med protesti prejšnji petek. Ubitih je bilo 19 Palestincev, okoli 1.500 je bilo ranjenih. To je bil najbolj krvav dan v Gazi od izraelske ofenzive na tem območju leta 2014.

Na petkovih protestih se je na različnih krajih v bližini žičnate ograje, ki ločuje Gazo in Izrael, po navedbah izraelske vojske zbralo približno 20 tisoč palestinskih protestnikov. Številni naj bi poskusili poškodovati in prestopiti varnostno ograjo, metali naj bi tudi eksplozivne naprave.

V petek v bolnišnice pripeljali prek tisoč ljudi

Izraelska vojska je sporočila, da so preprečili številne poskuse preboja ograje na meji in da so se vojaki odzivali "z uporabo sredstev proti izgredom, pa tudi z orožjem v skladu s pravili delovanja".

V petek naj bi sicer v bolnišnice prepeljali prek tisoč ljudi, je sporočilo zdravstveno ministrstvo, ki ga na območju Gaze nadzira palestinsko gibanje Hamas. Približno 150 jih je utrpelo poškodbe tako zaradi pravega streliva kot zaradi gumijastih nabojev. Številni drugi so poiskali pomoč zaradi vdihavanja solzivca, še poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Šlo je sicer za nov protest v okviru šesttedenskih demonstracij, na katerih zahtevajo pravico do vrnitve palestinskih beguncev na svoje domove v današnjem Izraelu.