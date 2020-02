Ostrostrelci so ubili napadalca, potem ko je on ubil najmanj 26 ljudi.

Ostrostrelci so ubili napadalca, potem ko je on ubil najmanj 26 ljudi. Foto: Reuters

Potem ko je tajski vojak v nakupovalnem središču v tajskem mestu Nakhon Ratchasima ubil najmanj 26 ljudi in jih ranil najmanj 57, ga je ostrostrelcem uspelo ubiti.

Med njegovimi žrtvami so bili večinoma civilisti in varnostniki v nakupovalnem središču. Najmlajša žrtev je bil 13-letni deček.

Potem ko je vojak začel strelski pohod, so policisti in vojaški specialci nakupovalno središče takoj obkolili in poskušali onemogočiti napadalca. A za to so potrebovali kar 17 ur, poroča STA. Medtem so ujeti nakupovalci poskušali pobegniti iz stavbe.

"Česa takega Tajska še ni doživela in pričakujem, da tudi ne bo več," je dejal tajski premier Prayut Can-O-Cha pred bolnišnico, v kateri so namestili ranjene v incidentu.

Nakupovalci med begom iz nakupovalnega središča Foto: Reuters

Premier: Napadalec je imel osebne težave

Premier, ki je bil nekdaj načelnik generalštaba tajske vojske, je povedal, da naj bi imel napadalec "osebne težave", in sicer zaradi sporne prodaje hiše.

Šlo naj bi za nižjega podčastnika z imenom Jakrapanth Thomma, starega 32 let. Nameščen je bil v bližnji vojašnici, kjer je ukradel mitraljez M60, več pušk in streliva.

Pri tem naj bi ubil svojega poveljnika in več vojakov, ki so stražili orožje. Zatem je ukradel še vojaško vozilo in se podal na strelski pohod.