Na Kosovu preštetih že več kot 90 odstotkov glasov: v vodstvu Samoopredelitev

PDK je prejela 21,2 odstotka glasov podpore. Zavezništvo za prihodnost Kosova (AAK) dozdajšnjega premierja Ramusha Haradinaja je dobilo 11,6 odstotka glasov podpore. Volilna udeležba je bila na nedeljskih volitvah 44-odstotna in tako za 2,5 odstotne točke večja kot na volitvah leta 2017.

Kurti je okrog polnoči skupaj s svojimi privrženci v središču Prištine že slavil zmago. "Republiko smo rešili ujetništva politike. Danes smo končali to dramo," je pred tem dejal za televizijsko postajo T7 in se zavzel za čimprejšnjo sestavo nove vlade, povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Prejšnji premier odstopil zaradi povabila v Haag

Vjosa Osmami, ki je bila premierska kandidatka LDK, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP izrazila prepričanje, da bodo stranke sedle za mizo in se pogovorile o koaliciji.

Predčasne volitve so na Kosovu razpisali, ko je premier Ramush Haradinaj julija letos po skoraj dveh letih in pol odstopil s položaja. To je storil zaradi povabila posebnega sodišča za vojne zločine na zaslišanje. Haradinaj je bil namreč med vojno na Kosovu med letoma 1998 in 1999 eden od poveljnikov Osvobodilne vojske Kosova.