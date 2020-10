Na Kanarskih otokih povečan pritok migrantov iz Afrike

Afriški migranti so se nedavno preusmerili na Kanarske otoke, ker so Turčija, Maroko in Libija poostrili nadzor nad migrantskimi potmi čez Sredozemsko morje, piše STA. Od četrtka je na otoke Lanzarote, Fuerteventura, Grand Canaria in Tenerife prispelo 1015 ljudi na 37 plovilih.

Po navedbah Rdečega križa je bila večina migrantov, ki prihajajo iz severne in podsaharske Afrike, dobrega zdravja, le nekaj jih je imelo simptome podhladitve. Vse so testirali za novi koronavirus.

Rdeči križ je še sporočil, da je število prihodov trenutno na ravni iz leta 2006, ko je na Kanarske otoke prispelo okoli 30.000 migrantov.

Po podatkih španskega notranjega ministrstva je med januarjem in septembrom na otočje prispelo več kot 6000 migrantov, kar je šestkrat več kot v enakem obdobju lanskega leta, še piše STA.