Na Japonskem odkrili novih sedem tisoč otokov

V kartiranje so bila šteta vsa naravna kopenska območja z obsegom sto metrov in nobena umetno meliorirana zemljišča.

V kartiranje so bila šteta vsa naravna kopenska območja z obsegom sto metrov in nobena umetno meliorirana zemljišča. Foto: Shutterstock

Na Japonskem so prešteli svoje otoke in odkrili, da jih imajo sedem tisoč več, kot so mislili, poroča CNN.

Digitalno kartiranje, ki ga je opravila japonska agencija za geoprostorske informacije, je pred kratkim ugotovilo, da je na japonskem ozemlju 14.125 otokov, kar je več kot dvakrat več od številke 6.852, ki je bila zabeležena v uradnem poročilu japonske obalne straže iz leta 1987.

Na agenciji so poudarili, da nova številka odraža napredek v geodetski tehnologiji in podrobnosti zemljevidov, uporabljenih za štetje. V kartiranje so bila šteta vsa naravna kopenska območja z obsegom sto metrov in nobena umetno meliorirana zemljišča. Navedli so tudi, da se veličina površine zemlje zaradi na novo odkritih otokov ni spremenila.

Otoki, ki obkrožajo Japonsko, so v središču več ozemeljskih sporov

Nekateri otoki, ki obkrožajo Japonsko, so sicer v središču več ozemeljskih sporov. Japonska na primer zahteva južne Kurilske otoke, ki so v rokah Rusije in jih Tokio imenuje Severna ozemlja, spor pa sega v konec druge svetovne vojne, ko so jih sovjetske čete prevzele od Japonske.

Japonska prav tako trdi, da ima zgodovinske pravice do nenaseljenih otokov Senkaku v Vzhodnokitajskem morju, vendar je Kitajska to trditev večkrat izpodbijala.

Medtem Japonska in Južna Koreja ostajata v več kot 70-letnem sporu glede suverenosti skupine otočkov, znanih kot Dokdo pri Seulu in Takešima pri Tokiu v Japonskem morju, ki ga Koreja imenuje Vzhodno morje.