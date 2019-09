Na Hrvaškem znova dosegajo rekordne rezultate

V prvih osmih mesecih leta so na Hrvaškem našteli 16,5 milijona turistov, kar je bilo za pet odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Zabeležili so 90,1 milijona prenočitev, kar je zvišanje za dva odstotka, je danes sporočilo hrvaško ministrstvo za turizem. Za 4,1 odstotka je bilo več tudi slovenskih obiskov, za 2,8 odstotkov pa prenočitev.

Od začetka januarja od konca avgusta letos je bilo na Hrvaškem 14,7 milijona obiskov gostov iz drugih držav, kar je bilo za pet odstotkov več kot v prvih osmih mesecih leta 2018. Gostje iz drugih držav so ustvarili 79,1 milijona prenočitev, kar je bilo za en odstotek več kot v enakem obdobju lanskega leta. Domačih hrvaških gostov je bilo za deset odstotkov več, imeli so tudi za sedem odstotkov več prenočitev, so zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

Največ gostov je tudi v prvih osmih letošnjih mesecih bilo iz Nemčije, nekaj manj kot 2,4 milijona, kar je bilo za 4,5 odstotka več kot v enakem lanskem obdobju. Nemških prenočitev je bilo nekaj manj kot 17 milijonov ali za pol odstotka manj kot v primerljivem lanskem obdobju.

Slovenci drugi najštevilčnejši gostje

Po številu prenočitev so Nemcem sledili Slovenci, ki jih je bilo na Hrvaškem nekaj manj kot 1,33 milijona, so pa ustvarili nekaj več kot 9,5 milijona prenočitev. Sledili so Avstrijci s 6,3 milijona, Poljaki s 5,4 milijona, Italijani s 4,9 milijona, Čehi s 4,7 milijona in Britanci s 3,5 milijona prenočitev. Ob tem je bilo turistov iz Poljske in Češke nekoliko manj kot v enakem obdobju lani, Italijanov in Britancev pa nekoliko več. Avstrijci so bili na lanski ravni.

Istra najbolj obiskana

Največ prenočitev je bilo v zasebnih namestitvah (34,5 milijona), hotelih (19,4 milijona) in kampih (16,2 milijona). Kot najbolj turistična regija je znova na vrhu hrvaška Istra s 24,3 milijona prenočitev, sledita splitsko-dalmatinska županija in Kvarner s 16,9 oziroma 16,2 milijona prenočitev. Najbolj priljubljeni turistični kraji za prenočitve na Hrvaškem so bili v prvih osmih mesecih Dubrovnik, Rovinj, Poreč, Split in Medulin.

Hrvaški minister za turizem Gari Cappelli je poudaril, da so na Hrvaškem lahko še posebej veseli, ker so poleg večjega števila obiskov in prenočitev pozitivni trendi povezani tudi s finančnimi rezultati. Po podatkih hrvaške davčne uprave so v turističnem in gostinskem sektorju izdali za 20,6 milijarde kun (2,8 milijarde evrov) računov, kar je za osem odstotkov več kot v prvih osmih lanskih mesecih.

Kot so dodali, je Hrvaška glede kompetitivnosti turističnih držav na 27. mestu najnovejše lestvice, ki jo je objavil svetovni ekonomski forum. Poudarili so, da gre za napredek za pet mest v primerjavi s prejšnjo lestvico.