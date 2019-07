Na Hrvaškem začasno prepovedali uporabo ampul s smejalnim plinom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvaški minister za zdravje Milan Kujundžić je danes potrdil, da so do 30. septembra prepovedali uporabo ampul z dušikovim oksidom, razen za osnovne namene v medicini in gostinstvu. Ampule s smejalnim plinom so kot nadomestilo za mamila največ zlorabljali obiskovalci priljubljenega zabavišča na plaži Zrće na Pagu.

Ampule je na Hrvaškem možno kupiti legalno v kioskih in gostinskih lokalih. Hrvaško zdravstveno ministrstvo je zdaj z namenom zaščite življenja in zdravja ljudi začasno prepovedalo uporabo dušikovega oksida v izdelkih, ki jih ne uporabljajo v skladu s prvotnim namenom. Za zlorabo so predvidene tudi denarne kazni.

Popolne prepovedi pa ni tako enostavno uvesti, saj v medicini smejalni plin uporabljajo kot anestetik, v gostinstvu pa kot potisni plin v napravah za pripravo smetane.

Množična zloraba med mladimi

Foto: Getty Images Hrvaški mediji so v preteklih letih pogosto poročali o množični zlorabi ampul med mladimi, ki prihajajo na poletno zabavo na "hrvaško Ibizo" na plaži Zrće. Mladi naj bi se s smejalnim plinom kot nadomestilom za opijate zadevali tudi na drugih javnih mestih v Novalji, kot so otroška igrišča, parki in sprehajališča.

Objavili so tudi fotografije mladih ljudi, ki so na ampulo nataknili balon ter iz njega vdihovali plin, ki jih je omamil. Odvisno od zaužitega odmerka je plin na nekatere uporabnike deloval kot opijat, na druge pa halucinogeno ali stimulativno, so poročali.

Uporaba plina lahko poškoduje celoten živčni sistem

Minister Kujundžić je opozoril, da uporaba plina iz ampul lahko poškoduje celoten živčni sistem človeka. Spomnil je tudi na lanski spopad med dvema skupinama britanskih turistov zaradi prodaje ampul, ko je bila ubita ena oseba.

Prepoved zlorabe ampul z dušikovim oksidom so med glavno turistično sezono zahtevale mestne oblasti v Novalji. Pričakujejo, da bodo inšpekcijske službe in tudi policija ukrepale v primeru zlorab. Napovedali so, da bodo prepoved zahtevali tudi za naslednjo turistično sezono.