Na Hrvaškem več tisoč ljudi protestiralo proti ukrepom

V več evropskih državah danes spet potekajo protesti proti ukrepom za zajezitev pandemije covid-19, med drugim v Nemčiji, Švici in Avstriji ter na Hrvaškem. V nemškem mestu Kassel je morala policija po poročanju tujih medijev posredovati s solzivcem. Pri naših južnih sosedih so se protestniki zbrali na shodih v Zagrebu, Dubrovniku, Splitu, Šibeniku in Osijeku.

V mestu Kassel v nemški zvezni deželi Hessen se je zbralo okoli deset tisoč protestnikov, ki so se zbrali na osrednjem mestnem trgu brez zaščitnih mask na obrazih. Ko je skupina protestnikov skušala prodreti mimo policistov, so se jim pridružili še drugi protestniki, nato pa so policisti uporabili solzivec in gumijevke. Aretirali so več ljudi, poroča STA.

V Nemčiji protestniki napadali reševalce

Predstavniki policije so še sporočili, da so zabeležili tudi več napadov na reševalce. "Ne trpimo takšnih napadov," so dodali in posvarili, da imajo pripravljen tudi vodni top. K protestu je pozvalo gibanje Querdenken, ki je v zadnjih nekaj mesecih dobilo precej privržencev z zagovarjanjem stališča, da vlada z omejitvami proti novemu koronavirusu posega v pravice državljanov. Gibanje privablja ljudi s skrajne levice, zagovornike teorij zarote, nasprotnike cepljenja in skrajne desničarje.

V nemškem mestu Kassel so policisti proti protestnikom uporabili tudi solzivec. Foto: Reuters

Nekateri protestniki so danes v rokah držali napise Konec zaprtja in Koronski uporniki. Podobni shodi danes potekajo tudi v drugih nemških mestih. V Berlinu so pričakovali enega največjih shodov skrajnih desničarjev, a se je do zgodnjega popoldneva zbralo le nekaj deset ljudi. Policija jih je kljub temu razgnala, saj se niso držali ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Ločeno naj bi v prestolnici potekal še shod nasprotnikov protikoronskih ukrepov.

Protestirali tudi v več hrvaških mestih

O shodih poročajo tudi iz drugih držav. V švicarskem mestu Liestal se je zbralo več tisoč ljudi, ki so zahtevali sprostitev vseh ukrepov ter odprtje restavracij in drugih prireditvenih prostorov. Na tako imenovanem tihem protestu se je zbralo od tri tisoč do pet tisoč ljudi, veliko med njimi jih je bilo oblečenih v bele pajace. V rokah so držali napise Dovolj in Cepiva ubijajo.

Na Dunaju se je danes v bližini glavne železniške postaje zbralo od 800 do tisoč protestnikov. Policija je jih je že večkrat opozorila na kršenje ukrepov. Proti ukrepom so danes protestirali tudi na Hrvaškem. Shodov v Zagrebu, Dubrovniku, Splitu, Šibeniku in Osijeku se je po poročanju STA udeležilo več tisoč ljudi, ki so izražali nezadovoljstvo nad ukrepi, češ da gre za avtoritarne poteze.