Na Hrvaškem oranžno opozorilo. Kdaj in kje bo nevihtno dogajanje najbolj burno? #animacija

Prihod hladnejšega in vlažnega zraka z Atlantika na pregreto zračno maso bo po poročanju portala IstraMet zagotovo povzročil močne lokalne nevihte. Hrvaški Državni hidrološko-meteorološki zavod (DHMZ) je izdal oranžno opozorilo zaradi močnih neviht. Zgornja animacija prikazuje predvideno gibanje neviht. Izračuni so narejeni z enim izmed meteoroloških modelov in predstavljajo približek vremenskega dogajanja. Za natančnejšo kratkoročno napoved priporočamo sprotno spremljanje radarske slike padavin.