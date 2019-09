Na Hrvaškem obtožnica proti tihotapcema, ki sta orožje in mamila tihotapila čez Slovenijo

Hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok) je danes objavil, da so obtožnico proti 48- in 42-letniku zaradi tihotapljenja mamil in orožja vložili na sodišču v Osijeku. Obema naj bi pri kaznivih dejanjih pomagal neimenovani nizozemski državljan.

Uskok navaja, da je trojica sodelovala pri tihotapljenju večjih količin ekstazija in kokaina iz Nizozemske na Hrvaško ter nezakonitem prevozu orožja iz BiH v države Zahodne Evrope za vnaprej dogovorjene kupce.

Sodišče je za oba obtoženca podaljšalo preiskovalni pripor.