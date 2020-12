Na Hrvaškem nekaj manj novih primerov okužb

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah ob 11.687 testih potrdili 4.396 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je 19,5-odstoten. Na novo okuženih je 224 oseb manj kot včeraj, ko so dosegli nov rekord okuženih. Umrlo je 64 bolnikov s covidom-19, je sporočil nacionalni štab civilne zaščite.

Na Hrvaškem je trenutno 25 tisoč aktivnih primerov okužbe. V bolnišnicah se zdravi 2802 bolnika s covidom-19, od katerih jih 304 potrebuje podporo medicinskih ventilatorjev. V samoizolaciji je več kot 62.300 državljanov.

Na Hrvaškem so doslej potrdili nekaj več kot 168 tisoč okužb z novim koronavirusom in 2.484 smrtnih žrtev covida-19. Okrevalo je več kot 136.700 obolelih. Doslej so testirali 861.400 ljudi.