Na Downing Streetu naj bi sporne zabave potekale vsak petek

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Osrednje vprašanje je, ali sta Johnson in njegovo osebje v času zaprtja države zavestno kršila zakonodajo.

Osrednje vprašanje je, ali sta Johnson in njegovo osebje v času zaprtja države zavestno kršila zakonodajo. Foto: Reuters

Britanski premier Boris Johnson naj bi bil med pandemijo covid-19 priča rednim zabavam, ki so jih uslužbenci na Downing Streetu prirejali vsak petek, je danes poročal časnik Daily Mirror. Časnik piše še, da naj bi Johnson ob koncu delovnega dne pogosto zahajal na klepet na petkova druženja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Daily Mirror je objavil fotografijo hladilnika za vino, ki je bil decembra 2020 dostavljen na zadnja vrata Downing Streeta, in poročal, da ga osebje redno polni z alkoholom. Približno 50 zaposlenih je v svoje elektronske koledarje vpisalo "petke z vinom", s čimer so očitno kršili prepoved druženja v zaprtih prostorih v času pandemije, je poročal časnik.

Nove objave v medijih so vznemirile množico volivcev, ki so se, oblečeni kot Boris Johnson, zbrali na Downing Street in priredili zabavo.

Johnson je ob koncu delovnega dne pogosto zahajal na klepet, je zapisal časnik in navedel enega od virov. "Če vam premier reče, da se lahko sprostite, vam pravzaprav pravi, da je to v redu," je dejal vir. Dodal je, da je misel, da Johnson za pitje ni vedel, popolna neumnost.

Bo Johnson zaradi številnih obtožb odstopil?

Osrednje vprašanje je, ali sta Johnson in njegovo osebje v času zaprtja države zavestno kršila zakonodajo. Preiskavo dogajanja je v okviru širše preiskave poročil o več spornih zabavah na Downing Streetu in v vladnih poslopjih že prevzela javna uslužbenka Sue Gray. Rezultati preiskave naj bi bili znani prihodnji teden.

Tiskovni predstavnik Downing Streeta je sporočil, da vlada pričakuje, da bo preiskava "ugotovila dejstva o naravi zborovanj" med pandemijo. Johnson je zaradi številnih podobnih obtožb pod vse večjim pritiskom, da naj odstopi.