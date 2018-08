Na Češkem se spominjajo 50. obletnice zatrtja praške pomladi

Invazija se je začela 20. avgusta 1968 ob 23. uri, ko so prve enote Varšavskega pakta prečkale češkoslovaške meje. Tja so poslali 200 tisoč vojakov in enote nato okrepili na 600 tisoč mož, opremljenih z na tisoče tanki in drugo vojaško mašinerijo. Praški radio je 21. avgusta ob 4.59 objavil, da sta prestolnica in preostanek države okupirana.

Sovjetska zveza in njeni sateliti so tako nasilno zatrli poskus politične liberalizacije in vzpostavitve "socializma s človeškim obrazom", znan kot praška pomlad. Sledilo je 20 let sovjetske partijske nadvlade, ki jo je leta 1989 odnesla žametna revolucija. Zasedba je med 21. avgustom in 31. decembrom 1968 zahtevala 137 smrtnih žrtev. Dvajsetletna sovjetska okupacija pa je po ocenah terjala okoli 400 mrtvih.

Slovesnost bo zaznamoval tudi Češki radio

Že drevi ob 19. uri se bodo zatrtja spomnili z demonstracijami pred ruskim veleposlaništvom v prestolnici.

Obletnice se bodo ponoči s posebnim programom spomnili tudi na javnem Češkem radiu, nasledniku Češkoslovaškega radia. Ta je imel v času zasedbe pomembno vlogo, saj so lahko oblasti prek njega komunicirale z državljani, piše na spletni strani radia.

Pred poslopjem radia pa bo v torek ob 11. uri še uradna slovesnost, na kateri bodo zbrane nagovorili Babiš in predsednika obeh domov češkega parlamenta. Odkrili bodo tudi novo spominsko ploščo.