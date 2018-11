Moskva je imela krta v podjetju za britanske vizume

Ruski informatik je imel ob prihodu iz Pekinga, kjer je delal za podjetje TLSContact, v Moskvo leta 2015 velike težave z urejanjem statusa svoje žene mongolskih korenin in v tujini rojene hčerke. Agent FSB mu je v zameno za razrešitev težav ponudil podpis pogodbe o tajnem sodelovanju, kar je tudi sprejel, je informatik povedal za Bellingcat.

Zapustil Rusijo in v ZDA zaprosil za azil

Obveščevalna služba je od njega zahtevala informacije o tem podjetju, ki je v Rusiji zbiralo podatke o prosilcih za vizume v Veliki Britaniji in več drugih državah. Zahtevali so tudi podatke o dokumentih konzulatov, s katerimi je TLSContact sodeloval. Nazadnje so želeli dostop do britanskega vizumskega sistema. Ker jim tega ni mogel zagotoviti, se je odločil, da bo zapustil Rusijo in zaprosil za azil v ZDA.

Na britanskem veleposlaništvu v Moskvi so pojasnili, da je podjetje opravljalo zgolj administrativne postopke. Poudarili so, da ni bilo vključeno v odločanje o podelitvi vizumov.

Po mnenju Bellingcata, ki je pri preiskavi sodeloval z rusko preiskovalno spletno stranjo The Insider, pričanje informatika ne dokazuje, da so se ruski vohuni uspešno infiltrirali v vizumske sisteme zahodnih držav. Domnevajo, da gre za širšo strategijo, ki je ruskim agentom omogočala, da so prišli na Zahod. Med drugim naj bi tako v London prišla agenta ruske vojaške obveščevalne službe GRU, ki sta v britanskem Salisburyju domnevno zastrupila nekdanjega ruskega dvojnega agenta Sergeja Skripala in njegovo hčerko.