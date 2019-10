Moški na Norveškem ukradel rešilca in zapeljal med pešce #foto #video

Oborožen moški je danes v norveški prestolnici Oslo ukradel reševalno vozilo in zapeljal med pešce. Policija je ob pomoči bolničarjev v drugem reševalnem vozilu, ki so namerno trčili v ukradenega rešilca, storilca že prijela. Več oseb je poškodovanih, med drugim sedemmesečna dvojčka.

Napadalec naj bi po prvih informacijah z avtomobilom povzročil prometno nesrečo. Ko so na kraj nesreče prišli reševalci, se je splazil iz razbitin in ukradel rešilca, s katerim je okoli 12.30 v predmestju Torshov povozil več oseb, med drugim tudi sedem mesecev stara dvojčka v otroškem vozičku, ki so ju odpeljali v bolnišnico.

Med poškodovanimi naj bi bila tudi mati obeh dvojčkov in starejši par.

Policija je streljala na ukradeno reševalno vozilo, v katerega so namerno trčili reševalci v drugem vozilu in ga tako pomagali ustaviti. Lažje poškodovanega napadalca, starega med 30 in 40 let, so aretirali. Po poročanju medijev naj bi iskali še žensko, vpleteno v napad, vendar policija tega ni želela komentirati.

Several injured after armed man hijacks ambulance and drives into bystanders #Oslo #Norway pic.twitter.com/yaIZoiGwE4 — Ruptly (@Ruptly) October 22, 2019

