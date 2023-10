Močnejši potres v Italiji, čutili so ga tudi v Istri

Epicenter potresa je bil 56 kilometrov jugovzhodno od mesta Verona in 11 kilometrov od občine Badia Polesine. Tresenje tal, ki ga je spremljalo grmenje, so čutili in slišali tudi na Hrvaškem. Potresnemu sunku je čez pet minut sledil še en z magnitudo 2,3.

Iz hrvaške Reke so poročali, da so ob potresu zaslišali grom. Italijani pa so poročali, da se je premikalo pohištvo, vse skupaj pa je trajalo kakšnih deset ali 15 sekund.