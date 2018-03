Mladić se je pritožil na obsodbo na dosmrtni zapor

Haaško sodišče je 22. novembra lani Mladića obsodilo na dosmrtni zapor. Kot takratnega načelnika generalštaba vojske Republike srbske ga je spoznalo krivega za genocid v Srebrenici leta 1995 ter vojne zločine in zločine proti človečnosti, tudi med obleganjem Sarajeva in zaradi zajetja opazovalcev ZN in modrih čelad, med vojno v BiH med letoma 1992 in 1995.

Oprostitev zaradi "številnih napak"

V danes vloženi pritožbi so njegovi odvetniki zaradi "številnih napak" zahtevali oprostitev vseh obtožb. Med drugim kot "osnovno napako" navajajo, da so mu dodelili napačen položaj v vodstvu bosanskih Srbov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tožilstvo želi, da mu naložijo še več krivd

Na sodbo se je pritožilo tudi tožilstvo. Zahteva, da sodišče Mladića spozna krivega tudi za genocid nad Bošnjaki in bosanskimi Hrvati v šestih občinah na zahodu BiH (Foča, Ključ, Kotor Varoš, Prijedor, Sanski Most in Vlasenica) leta 1992. Sodišče ga novembra v tej točki obtožnice ni spoznalo za krivega, saj je ugotovilo, da tam storjeni zločini niso pomenili genocida. Spoznalo ga je za krivega v 10 od 11 točk obtožnice.

Danes se je sicer iztekel rok, ki ga je naslednik haaškega sodišča, Mehanizem za mednarodna kazenska sodišča (MICT), določil za vložitev pritožbe. O pritožbah bo sedaj odločal ta mehanizem, saj je haaško sodišče konec lanskega leta po 24 letih zaprlo svoja vrata.