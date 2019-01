Ministri EU v luči evropskih volitev tudi o boju proti dezinformacijam

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dezinformacije so eden od ključnih izzivov za našo demokracijo, so pred današnjo razpravo opozorili evropski diplomati.

Dezinformacije so eden od ključnih izzivov za našo demokracijo, so pred današnjo razpravo opozorili evropski diplomati. Foto: Thinkstock

Ministri EU za evropske zadeve bodo v Bruslju v luči prihajajočih evropskih volitev danes razpravljali o tem, kako se učinkoviteje spopasti z dezinformacijami in kako z državljani bolje komunicirati o Evropi. Slovenijo bo zastopal državni sekretar na zunanjem ministrstvu Dobran Božič.

Dezinformacije so eden od ključnih izzivov za našo demokracijo, v luči evropskih volitev maja prihodnje leto pa je ukrepanje nujno, so pred današnjo razpravo opozorili evropski diplomati. Ministri bodo razpravljali zlasti o tem, kaj morajo biti prednostni ukrepi v boju proti dezinformacijam ter kako okrepiti ozaveščanje ljudi in odpornost družbe.

O boju proti dezinformacijah bodo govorili tudi zunanji ministri EU

Pozneje ta mesec, 21. januarja, bodo o tem izzivu govorili tudi zunanji ministri Unije. Ministrske razprave sledijo decembrskemu pozivu voditeljev držav članic EU k hitremu in odločnemu ukrepanju za zagotovitev svobodnih in poštenih evropskih in nacionalnih volitev.

Z evropskimi volitvami je tesno povezana tudi druga današnja tema, in sicer kako z državljani bolje komunicirati o Evropi. Evropski diplomati ponavljajo že pogosto slišana opozorila, da je treba storiti več za približanje državljanov institucijam EU, tako da bodo bolje razumeli delovanje Unije in njene koristi. A konkretnih novih idej za zdaj ni.

Poglobljene razprave o proračunu ne gre pričakovati

Na dnevnem redu bo tudi večletni evropski proračun za obdobje 2021–2027, a bistvenih premikov in poglobljene razprave ni pričakovati. Romunsko predsedstvo bo zgolj poročalo o tem, kako namerava organizirati delo v povezavi s tem pomembnim dosjejem.

Politični dogovor o prihodnjem večletnem proračunu bo po napovedih bruseljskih analitikov zelo težko doseči v tem letu, čeprav so si voditelji zadali cilj, da ga bodo dosegli to jesen.

Poleg tega bo romunsko predsedstvo predstavilo prednostne naloge v prvi polovici tega leta in napredek pri sprejemanju zakonodajnih dosjejev, ki naj bi jih Unija sprejela do evropskih volitev. Vprašanja kršitev vladavine prava na Poljskem in Madžarskem tokrat ni na dnevnem redu.