Mikronezijski otok, ki še vedno trguje s kamnitim denarjem #video

Majhen otok Yap, ki je del Karolinskega otočja in spada med Federativne države Mikronezije, je poseben primer kulture, tamkajšnji domorodci namreč trgujejo s kamnitim denarjem.

Kamniti diski imajo med prebivalci neprecenljivo vrednost in so pomemben del življenjskih prelomnic tamkajšnjih domorodcev. Foto: Wikimedia Commons

Kamniti denar po poročanju britanskega BBC leži kar ob cesti, pred hišami v vaseh in v skritih kotičkih narave. Ogromni kamniti diski zaradi luknje v sredini spominjajo na prave kovance. Na otoku jih je več kot tisoč.

Kamniti diski so postavljeni celo zunaj turističnih kompleksov, nekateri ostajajo skriti globoko v gozdovih in nedotaknjeni. Vsaka vasica otoka Yap ima tudi lastno kamnito banko, saj so kamniti diski, sicer znani pod imenom ''rai'', nenadomestljiv del tradicije.

Vrednost kamnitega denarja je neprecenljiva

Vrednost posameznega kamnitega diska je odvisna od njegove velikosti in zgodovine, saj so nekatere pripeljali še z drugih oddaljenih otokov.

Če si kdo zaželi svoj kamniti disk prenesti na drugo lokacijo, je potrebnih do dvajset mož. To naredijo s pomočjo palic, ki jih vtaknejo skozi odprtine kamna. Kamni tako ohranjajo družinsko tradicijo več generacij na lokaciji družinske hiše.

Otok Yap je del Karolinskega otočja in je prepleten z zgodovinskimi tradicijami, med katere spada tudi kamniti denar. Foto: Wikipedia

Kamniti denar kot pomembno darilo ob življenjskih prelomnicah

Velike kamne so prebivalci že v zgodovini uporabljali kot darilo z neprecenljivo vrednostjo. Tradicija se je ohranila do danes, ko jih podarjajo mladoporočencem, staršem ob rojstvu novega družinskega člana in celo kot simbol globokega opravičila.

Če je torej vrednost dogodka in človekovega dejanja vredna več od denarja, dobijo pomembno vlogo ravno ti kamniti diski.

Na otok so prišli s pomorščaki Tihega oceana

Veliki kamniti diski imajo za sabo bogato zgodovinsko simboliko. Na otok so jih prevažali pomorščaki, tem so služili kot menjava za prehrambno blago.

Pozneje so se ohranili kot simbol vrnitve pomorščakov, s svojo velikostjo so jih pozdravljali ob varnem prihodu. Kamniti diski so tako na otoku že stoletja.