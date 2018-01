Melania najbolj prilljubljena od članov klana Trump

Ameriška prva dama Melania Trump je najbolj priljubljena članica ameriške prve družine, je pokazala raziskava Economista in YouGov. Bolj priljubljena je od svojega moža in tudi od njegove hčerke Ivanke Trump.

Melania Trump je glede na javnomnenjske raziskave najbolj priljubljena članica Trumpove družine v ZDA. Foto: Reuters

Leto dni po nastopu mandata Donalda Trumpa je 48 odstotkov od okoli 1.500 vprašanih ameriških državljanov navedlo, da imajo o Melanii Trump pozitivno oziroma pretežno pozitivno mnenje, medtem ko 33 odstotkov ameriško prvo damo slovenskih korenin vidi predvsem negativno. Predsednika Trumpa pozitivno ocenjuje 43 odstotkov, negativno pa 52 odstotkov vprašanih.

Melanii po priljubljenosti sledi Ivanka Trump

Po priljubljenosti sledi Ivanka Trump z 41 odstotki pozitivno in 42 odstotki negativno nastrojenih Američanov, njen mož Jared Kushner pa je daleč zadaj s 25 odstotki naklonjenih in 44 odstotki nenaklonjenih anketirancev. Trumpova sinova Donalda Trumpa mlajšega in Erica Trumpa pozitivno ocenjuje 36 oziroma 32 odstotkov vprašanih.

Pri YouGov so ob tem spomnili, da priljubljenost prvih dam ni nobena novost. Leta 2010 je bila ob nastopu mandata Baracka Obame njegova žena Michelle Obama prav tako bolj priljubljena od svojega moža.