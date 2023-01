Mednarodni denarni sklad optimistično o svetovni gospodarski rasti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mednarodni denarni sklad (IMF) je v svojem dopolnjenem poročilu o svetovnih gospodarskih obetih (WEO) izboljšal napoved za letošnjo svetovno gospodarsko rast, in sicer glede na zadnje redno poročilo jeseni lani za 0,2 odstotne točke na 2,9 odstotka. Leta 2022 je bila rast po ocenah IMF 3,4-odstotna.

IMF napoveduje, da se bo rast v letu 2024 okrepila na 3,1 odstotka. Povprečna svetovna gospodarska rast v obdobju med letoma 2000 in 2019 je bila 3,8-odstotna. Kot v dopolnjenem poročilu, objavljenem na spletni strani sklada, ugotavlja IMF, naraščanje obrestnih mer zaradi boja proti inflaciji in nadaljevanje ruske vojne v Ukrajini zavirata hitrejšo rast.

Nadaljevanje pandemije covid-19 na Kitajskem je zatrlo rast v lanskem letu, vendar pa zdaj po ponovnem odpiranju kitajskega gospodarstva prihaja do okrevanja, ki je hitrejše od pričakovanj. Svetovna inflacija naj bi letos z 8,8 odstotka v letu 2022 padla na 6,6 odstotka in potem v letu 2024 na 4,3 odstotka. Pred pandemijo je bila letna inflacija v letih od 2017 do 2019 povprečno 3,5-odstotna.

Tveganja za svetovno rast nekoliko manjša

Tveganja za svetovno rast se nadaljujejo, vendar pa so se od oktobra 2022 malce zmanjšala, zaradi česar lahko pride do hitrejšega padanja inflacije in hitrejše rasti povpraševanja. Vendar pa se lahko na Kitajskem spet vse obrne zaradi pandemije, razmere lahko poslabša Rusija, višje obresti pa lahko poslabšajo bremena dolgov.

IMF pričakuje, da bodo cene nafte letos v primerjavi z lanskim letom padle za 16 odstotkov, cene surovin na splošno brez goriv pa za 6,3 odstotka.

Za razvita gospodarstva IMF pričakuje, da bo letos rast z za lani ocenjenih 2,7 odstotka padla na 1,2 odstotka, leta 2024 pa naj bi se dvignila na 1,4 odstotka. Kar 90 odstotkov razvitih držav naj bi letos doživelo nazadovanje rasti, ocenjuje IMF.

V ZDA recesije ne pričakujejo

V ZDA naj bi rast letos padla z lanskih dveh odstotkov na 1,4 odstotka, leta 2024 pa na odstotek. Recesije za največje svetovno gospodarstvo IMF torej ne pričakuje.

Območje z evrom naj bi letos zabeležilo 0,7-odstotno gospodarsko rast, leta 2024 pa 1,6-odstotno. Podatek za letošnje leto je za 0,2 odstotne točke boljši, kot je znašala prejšnja napoved, k čemur so med drugim prispevale nižje cene energentov. Nemška gospodarska rast naj bi se letos upočasnila na 0,1 odstotka, prihodnje leto pa naj bi znašala 1,4 odstotka.

Za Japonsko IMF letos pričakuje 1,8-odstotno gospodarsko rast, nakar naj bi se ta leta 2024 upočasnila na 0,9 odstotka, ker bo manjši učinek stimulacijskih ukrepov vlade.

Za tako imenovane nastajajoče trge in države v razvoju IMF za letos napoveduje štiriodstotno rast, kar je 0,3 odstotne točke bolje kot v prejšnji napovedi. Za leto 2024 se obeta 4,2-odstotna rast, kar je 0,1 odstotne točke slabše od prejšnje napovedi.

Na Kitajskem po 40 letih prvič pod svetovnim povprečjem

Kitajska gospodarska rast naj bi bila letos 5,2-odstotna, v letu 2024 pa naj bi se upočasnila na 4,5 odstotka. Za lani je kitajska rast ocenjena na tri odstotke, kar je prvič v več kot štirih desetletjih, da je kitajska rast pod svetovnim povprečjem.

Indijska rast naj bi se z lanskih 6,8 odstotka letos skrčila na 6,1 odstotka, leta 2024 pa naj bi se vrnila na 6,8 odstotka.

Rusko krčenje gospodarstva naj lani ne bi bilo 3,4-odstotno, kot je sprva pričakoval IMF, ampak je bil padec BDP 2,2-odstoten. V letošnjem letu naj bi Rusija beležila 0,3-odstotno, v letu 2024 pa 2,1-odstotno rast.

IMF Latinski Ameriki in Karibom za letos napoveduje 1,8-odstotno rast, Bližnjemu vzhodu in srednji Aziji 3,2-odstotno rast, podsaharski Afriki pa 3,8-odstotno.