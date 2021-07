Malta zapira meje za necepljene proti covidu-19

Malteški minister za zdravje Chris Fearne je danes sporočil, da bodo dovolili vstop v državo le še tistim, ki bodo predložili dokazilo o cepljenju. Pri tem bodo upoštevali britansko, evropsko in malteško potrdilo, je pojasnil. Prebivalci Malte, ki ne bodo predložili ustreznega dokazila, bodo morali v karanteno.

Otroci v spremstvu svojih staršev bodo za vstop v državo potrebovali negativen PCR test na novi koronavirus, je še pojasnil minister.

Do sedaj so morali dokazilo o cepljenju predložiti le potniki iz Velike Britanije, za potnike iz Evropske unije in nekaterih drugih držav pa je bil dovolj tudi negativni test.

Zaostritev zaradi novih okužb

Vlada se je odločila za zaostritev, potem ko so so v enem dnevu potrdili 96 novih okužb. Še konec junija so imeli 28 aktivnih primerov. Večino novih okužb so povezali s potovanji v tujino, predvsem z mladimi, ki so na Malti obiskovali jezikovne šole. Vlada bo zato v sredo zaprla tudi vse jezikovne šole.

V državi je sicer cepljenih 79 odstotkov odraslih. Večino novih primerov pa so potrdili pri necepljenih.