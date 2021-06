Dojenček, ki velja za medicinski čudež #video

Mali Richard se je rodil z borimi 340 grami, čudežno preživel in postal novi Guinnessov rekorder. Postal je najmlajši novorojenček, ki je preživel, saj se je rodil štiri mesece in pol prezgodaj. Mali borec je 5. junija praznoval prvi rojstni dan, čeprav mu zdravniki pred letom dni niso pripisali možnosti za preživetje.

To je medicinski čudež. Richard Hutchinson je pred dvema tednoma praznoval prvi rojstni dan. Ko je bil rojen, so bile njegove možnosti za preživetje ničelne, je dejal dečkov oče Rick Hutchinson.

Richard je zaradi nosečniških zapletov na svet prijokal 131 dni pred predvidenim rokom, tehtal je 340 gramov in meril zgolj 26 centimetrov. "Ob pogledu nanj sem bila zelo čustvena, ne vem, kako dolgo sem jokala, ker je bil tako majhen," pove mama Beth: "Njegova prva dva meseca sta bila izjemno težka. Prvi mesec niso vedeli, ali bo preživel, in zelo težko je bilo, ker mu napovedi niso bile naklonjene."

Prvega pol leta Richard je preživel v bolnišnici, ob prvi svečki na torti pa je bil vpisan v knjigo rekordov kot najmlajši rojeni otrok, ki je preživel. Pred njim sta rekord držala James in Frieda, ki sta bila ob rojstvu od njega starejša tri dni.

Naučil nas je, kako žilavi so lahko tako majhni dojenčki

"Izjemno redko je, da dojenčka, rojenega pri 21 tednih in dveh dneh, oživimo, kaj šele, da nato tudi preživi. Richard je bil rojen na polovici gestacije, zato je izpustil ogromen del razvoja. Veliko je bilo sprotnega učenja. Ni namreč veliko raziskav o tem, kako skrbeti za dojenčka, rojenega pri 21 tednih," je povedala Richardova neonatologinja Stacy Kern. Richard je presenetil vse v otroški bolnišnici. Naučil nas je, kako žilavi so lahko tako majhni dojenčki, je dejala Kernova.

"Ponosen sem nanj. Mislim, da sam ne bi mogel iti čez to, kar je prestal on," pravi oče, njegova mama pa ob tem dodaja, da jim je sinček pokazal, kako so lahko tudi prezgodaj rojeni dojenčki neverjetni, pogumni in močni.

Starša si želita, da bi zdravniki preučili sinov primer in tako življenje omogočili še kakšnemu malemu borcu.