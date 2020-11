Makedonski premier Zaev razburil svoje državljane

Makedonski premier Zoran Zaev je razburil rojake z izjavami o zgodovini Severne Makedonije in Bolgarije. Med drugim je v sredo dejal, da Bolgarija med drugo svetovno vojno ni bila okupatorska sila in da je za slabe odnose kriva nekdanja Jugoslavija. Opozicijska stranka VMRO-DPMNE je zato v četrtek zvečer v Skopju priredila protest z avtomobili.

V VMRO-DPMNE so pozvali prebivalce, naj protestirajo proti politiki Zaeva in vlade, ki sta, kot poudarjajo v stranki, pripravljena razprodati makedonske nacionalne interese. "Z organizacijo protesta želimo na miren način izraziti upor proti nameri vlade in Zaeva, da kupčujeta z našim jezikom, narodom, identiteto in zgodovino," so pojasnili, piše STA.

Pozvali so ga k odstopu

Vodja stranke Hristijan Mickoski je Zaeva pozval, naj odstopi, ter napovedal, da bo VMRO-DPMNE danes organizirala proteste po vsej državi, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Zaev je v intervjuju za bolgarsko tiskovno agencijo BGNES govoril o prizadevanjih svoje države, da bi Bolgarijo prepričala o umiku blokade začetka pristopnih pogajanj EU s Severno Makedonijo. Ob tem je omenil, da Bolgarija med drugo svetovno vojno ni bila okupatorska sila. Poudaril je še, da so Severni Makedonci in Bolgari prijatelji ter da je za slabe odnose med narodoma kriva nekdanja Jugoslavija, ki je preprečevala, da bi se zbližali.

Njegove izjave so v Makedoniji naletele na kritike zgodovinarjev, javnih osebnosti, pa tudi politikov, ki mu očitajo revizijo zgodovine. Kritični so celo v njegovi vladajoči socialdemokratski stranki. Predsednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski je v pogovoru za nemški Deutsche Welle v makedonskem jeziku dejal, da je spor med Severno Makedonijo in Bolgarijo mogoče rešiti le ob spoštovanju obeh narodov ter z izogibanjem nevarnim pastem revizije zgodovine, ki temelji na političnih konstruktih. Kot predpogoja za reševanje strateških sporov je izpostavil politično voljo ter spoštovanje mednarodno preverjenih zgodovinskih dejstev.

Bolgarija začetek pristopnih pogajanj EU s Severno Makedonijo blokira zaradi dvostranskih vprašanj v povezavi z jezikom in identiteto. Sofija je septembra članicam EU poslala memorandum, v katerem zahteva vključitev zgodovinskih sporov med državama v pogajalski okvir. V njem med drugim navaja stališče, da sta makedonski jezik in narod umetni tvorbi iz časov nekdanje komunistične Jugoslavije. Navaja tudi, da oblasti v Skopju ponarejajo zgodovino in da je narodni heroj Goce Delčev etnično Bolgar, ne Makedonec.

Sosednji državi sta v sporu o zgodovinskih osebnostih, pisateljih in pesnikih, večinoma iz časov Otomanskega cesarstva, a glavna razhajanja so glede makedonskega jezika. Bolgarija, ki je članica Unije od leta 2007, ima makedonski jezik za dialekt bolgarskega. Predlaga poimenovanje "uradni jezik Republike Severna Makedonija", še navaja STA.