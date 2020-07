Na volitvah v Severni Makedoniji tesna zmaga Zaeva

Stranka makedonskih Albancev Demokratična unija za integracijo (DUI) Alija Ahmetija, ki je bila od leta 2012 v vseh dozdajšnjih vladah, je prejela 11,57 odstotka glasov volivcev, je po preštetih glasovih s 94 odstotkov volišč sporočila makedonska volilna komisija. Sledi koalicija Zavezništva za Albance in Alternative z 8,79 odstotka glasov. Levica je osvojila 3,96 odstotka glasov, DPA pa 1,48, poroča STA.

Zaev razglasil zmago

Nekdanji makedonski premier Zoran Zaev, ki je na volitve popeljal koalicijo Zmoremo, je že razglasil zmago. "Zmoremo, zares zmoremo. Uspelo nam je s prepričljivo in stabilno razliko treh poslancev pred VMRO-DPMNE, morda pa še od enim do dvema več," je povedal svojim privržencem. "Državljani so prišli na volitve in volili za varno prihodnost, enotnost, solidarnost, gospodarsko domoljubje, red in pravičnost, državljani so se odločili za boljši danes in boljši jutri," je še poudaril.

Generalni sekretar VMRO-DPMNE Igor Janušev je v sredo zvečer povedal, da je tekma tesna in da bodo do jutra počakali na končne izide. "Dejstvo je, da ljudje ne želijo koruptivne vlade - želijo prenovo. Opozicija je na teh volitvah pokazala, da ima več glasov kot vladajoče stranke," je dejal.

Že prvi izidi po zaprtju volišč v sredo zvečer so nakazovali, da bo volilni izid tesen. Stran, na kateri volilna komisija objavlja rezultate, se je sesula po nekaj sekundah, tako vladni socialdemokrati kot opozicijska konservativna VMRO-DPMNE Hristijana Mickoskega pa so zatrjevali, da so v vodstvu.

Tiskovni predstavnik volilne komisije Admir Šabani je povedal, da so njihovo spletno stran napadli hekerji. Tehniki jo vzpostavljajo, je dodal. Pristojne institucije je pozval k preiskavi. Po podatkih komisije je od 1,8 milijona volilnih upravičencev do 20.45 glasovalo 50,68 odstotka volivcev. Volitve, ki so jih zaznamovali strogi ukrepi za zajezitev novega koronavirusa, so se končale ob 21. uri, še navaja STA.