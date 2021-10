Macron obsodil pokol alžirskih protestnikov v Parizu pred 60 leti

Na srečanju s svojci žrtev in aktivisti, na katerem so obeležili 60-letnico krvavih dogodkov, je Macron "priznal dejstva: da so zločini, storjeni tisto noč za Republiko neoprostljivi", so sporočili iz Elizejske palače.

Macron je svojcem in aktivistom ob 60. obletnici prelivanja krvi povedal, da so bili "zločini" v noči na 17. oktober 1961 storjeni pod poveljstvom razvpitega vodje pariške policije Mauricea Papona. Priznal je, da je bilo ubitih več deset protestnikov, "njihova telesa so vrgli v reko Seno".

Natančno število žrtev nikoli ni bilo pojasnjeno. "Ta tragedija je bila dolgo zamolčana, zanikana ali prikrita," so sporočili iz Elizejske palače.

Prvi predsednik, ki se je udeležil slovesnosti

Macron, prvi francoski predsednik, ki se je udeležil spominske slovesnosti za ubitimi Alžirci, je z minuto molka počastil spomin na žrtve pri mostu Bezons čez Seno na obrobju Pariza, kjer se je protest začel.

Njegovi komentarji, da so bili storjeni zločini, so sicer šli dlje od predhodnika Francoisa Hollanda, ki je leta 2012 priznal, da so bili Alžirci, ki so protestirali, "ubiti med krvavo represijo", poroča AFP. Vendar se po pričakovanjih ni uradno opravičil. Prav tako ni imel javnega govora, iz Elizejske palače pa so objavili le pisno izjavo, še poroča AFP.