Macron: Epidemiološke razmere v Franciji vse težje

Epidemiološke razmere v Franciji so zaradi koronavirusne različice delta vse težje, je danes poudaril francoski predsednik Emmanuel Macron. Najhuje je na otokih Martinique in Guadeloupe v Karibskem morju. To je po Macronovih besedah dokaz, da se je treba cepiti, saj je precepljenost na teh otokih nizka.

"Zaradi vpliva različice delta so zdravstvene razmere vse težje," je ob začetku videokonferenčnega posveta o epidemiji povedal francoski predsednik, ki je v svoji poletni rezidenci v Breganconu. "Zdravstvena kriza še ni končana, z virusom bomo živeli še dolgo," je dejal.

Število okužb in hospitalizacij covidnih bolnikov se na francoskih čezmorskih ozemljih, kjer je precepljenost precej nižja kot v celinskem delu države, hitro povečuje. Razmere so najbolj skrb vzbujajoče na antilskih otokih Martinique in Guadeloupe v Karibskem morju.

"Cepljenje je najboljši odgovor na različico delta"

Minister, pristojen za čezmorska ozemlja, Sebastien Lecornu je v torek za francosko tiskovno agencijo AFP povedal, da sedemdnevna incidenca na otoku Guadeloupe presega 1.700 primerov na 100 tisoč prebivalcev, na otoku Martinique pa znaša 1.165.

"Na teh dveh ozemljih je precepljenost še vedno zelo nizka. Enaka je tretjini tiste v celinski Franciji. Cepljenih je zgolj 20 odstotkov starejših od 12 let, v celinskem delu države pa 66," je povedal Macron.

"Če smo potrebovali dokaz, da je cepljenje najboljši odgovor na različico delta, so Antili na žalost, če se lahko tako izrazim, kruti dokaz," je povedal. "Tam je eksplozija hude oblike bolezni. Razmere so dramatične in zahtevajo solidarnost celotnega naroda," je dejal.

Lecornu je sicer danes na obisku na otoku Guadeloupe, kamor je z njim prispelo 274 zdravstvenih delavcev in 60 gasilcev. Tam bo treba namreč zaradi slabih epidemioloških razmer vzpostaviti dodatnih sto postelj za intenzivno nego.