Leto dni po izginotju srbske deklice: "Moja Danka je živa"

Mineva natanko leto dni, odkar je v Srbiji neznano kam izginila dveletna deklica Danka Ilić. Sledu o deklici še vedno ni, a njen oče Miloš Ilić verjame, da je živa. "Kot da se je moje življenje tistega dne ustavilo. Vse je obstalo, naša življenja so obstala," je za srbske medije povedal Dankin oče, ki še vedno verjame, da bodo njegovo hčerko našli, in vidi podobnosti z drugimi primeri pogrešanih otrok v Srbiji in svoji regiji.

Pred natanko letom dni je brez sledu izginila dveletna deklica Danka Ilić iz srbskega Bora. V zadnjem letu se je pojavila vrsta teorij in ugibanj, kje bi deklica lahko bila, a zaenkrat žal še brez sledu.

Dankin oče Miloš Ilić kljub temu ni izgubil upanja in vse bolj verjame, da bodo njegovo hčerko našli. Podobnosti vidi tudi z drugimi primeri pogrešanih otrok v Srbiji in svoji regiji.

Dankin oče: Verjamem in upam, da se bo vrnila

"Moja Danka je živa in to je edino, kar želim verjeti. Verjamem in upam, da se bo vrnila tako kot drugi otroci. Veliko časa je minilo od njenega izginotja, po drugi strani pa mi zgodbe, kot je tista iz Brčka v Bosni in Hercegovini, dajejo upanje". Spomnimo, tam so pred kratkim našli 31 otrok, nagnetenih v stari, nedokončani hiši. "Ko so v Brčkem odkrili hišo, polno otrok, smo vsak dan upali, da nas bo nekdo poklical, da je med najdenimi otroki tudi Danka," je še dodal oče.

Dankina mama Ivana Ilić ne more skriti žalosti, a tudi ona vsak dan znova upa, da bodo Danko našli. "Sploh si ne morete predstavljati, kaj vse je prestala, kako težko se je soočati s takšnimi situacijami. Vsakodnevni boj z dvomi, kritikami in nenehnimi vprašanji ljudi nam je še dodatno otežil življenje. Nihče ne razume, kaj pomeni izgubiti otroka," je dejal Miloš Ilić in dodal: "Bila je del moje srca, bila je moja princesa. Ne morete si predstavljati, kako zdaj živim."

Nekateri mu očitajo, da je na račun prejel 30 tisoč evrov

Ilić se je dotaknil tudi ene izmed teorij, ki je krožila po medijih in med ljudmi, češ da je prejel 30.000 evrov. "Ljudem, ki pravijo, da je bilo na moj račun položenih 30.000 evrov, lahko rečem le, da toliko denarja nisem imel nikoli v življenju. Delam v državnem podjetju, moja plača je nizka, kaj šele, da bi kdaj imel toliko denarja," je povedal in dodal, da so njegov račun preverili tudi preiskovalci. "Videli so, da je na mojem računu minus, ne pa 30 tisočakov plusa."

Odzval se je tudi na kritike, da je bila mama, torej Ivana Ilić v času iskanja pogrešane deklice povsem brez čustev. "Kar pravijo, drži. Ivana res ni kazala čustev, a ne zato, ker je slaba mama, ampak zato, ker je bila v šoku. Samo midva veva, skozi kaj je šla, kako težek porod je imela in kakšne posledice je ta imel zanjo. Vse to je del življenja, a to je manj pomembno od tega, kar si želiva. To je, da bi lahko objela Danko, jo poljubila in da bi prišla domov," je sklenil Miloš Ilić.