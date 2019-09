Ledenik na Mont Blancu bi se lahko odlomil, evakuirali gorske koče

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ledenik na italijanski strani najvišjega masiva v Evropi Mont Blanc bi se lahko zaradi podnebnih sprememb odlomil, so opozorili znanstveniki. Italijanske oblasti so zato v torek preventivno zaprle več gorskih cest in evakuirale gorske koče, poročajo tuje tiskovne agencije.