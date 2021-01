Ladja Ocean Viking v Sredozemskem morju rešila 374 migrantov

Na družbenem omrežju Twitter je še zapisala, da so v petek zvečer rešili 106 ljudi iz Gvineje, Sudana in Sierre Leone. To je bilo že tretje reševanje od četrtka - v prejšnjih dveh so rešili 149 in 119 prebežnikov, navaja STA.

Ladja Ocean Viking se je po petih mesecih premora 11. januarja iz francoskega pristaniškega mesta Marseille znova odpravila na reševalno misijo v Sredozemsko morje.

Libija, kjer že skoraj desetletje divja državljanska vojna, je ena najpomembnejših tranzitnih držav za migrante na poti v Evropo.

Po podatkih italijanskega notranjega ministrstva je lani Italijo preko Sredozemskega morja na čolnih doseglo okoli 34.000 migrantov, leta 2019 pa 11.500, še poroča STA.