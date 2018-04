Kralj preimenoval državo Svazi v eSvatini

Kralj Msvati III. je spremembo imena naznanil na slovesnosti ob dnevu neodvisnosti na polnem stadionu v drugem največjem mestu države Manzini.

Pri tem je poudaril, da je Svazi edina afriška država, ki po neodvisnosti ni spremenila kolonialnega imena države. "Objavljam, da bo Svazi znova prevzel svoje izvorno ime," je dejal na dan obletnice neodvisnosti, ki so jo razglasili leta 1968. Ta majhna afriška država je bila pred tem več kot 60 let britanski protektorat. "Odslej se bo država uradno imenovala kraljevina eSvatini," je dejal.

Dosedanje ime Svazi (Swaziland) za mnoge državljane ni sprejemljivo, ker je mešanica svazijščine in angleščine.

Bo sprememba imena prinesla novo ustavo, spremembe za vojsko, policijo in univerzo?

O spremembi imena so razmišljali že več let, parlament leta 2015. Kralj je sicer izvorno ime države že večkrat uporabil v svojih govorih. Sprememba imena bi lahko pomenila tudi novo ustavo, kot tudi spremembe za vojsko, policijo in univerzo te majhne države med Južno Afriko in Mozambikom.

Po neodvisnosti izpod kolonialne oblasti so mnoge afriške države spremenile ime. Južna Rodezija se je preimenovala v Zimbabve, Belgijski Kongo sprva v Zair, nato pa v Demokratično republiko Kongo.

Kralj Svazija, ki je na oblasti od leta 1986, ko je bil star 18 let, vlada z dekreti. Kritizirajo ga zaradi razkošnega življenja, medtem ko ljudje živijo v hudi revščini. Država z 1,3 milijona prebivalci ima najvišjo stopnjo okuženosti z virusom hiv na svetu. Okuženih je kar 27 odstotkov odraslih.