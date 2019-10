Kosovska policija v primeru umora Ivanovića aretirala srbskega policista

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kosovska policija je danes med operacijo na severu Kosova aretirala dve osebi in zaplenila orožje in strelivo. Eden od aretiranih je policist, kosovski Srb. Aretaciji naj bi bili povezani z umorom zmernega politika Oliverja Ivanovića januarja lani. Beograd je v odzivu že podvomil v te navedbe in ocenil, da gre za zastraševanje Srbov na Kosovu.