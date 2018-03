Kosovo: v parlamentu s solzivcem preprečili glasovanje #foto

Poslanci vseh političnih skupin v parlamentu so obsodili uporabo solzivca za uresničevanje političnih ciljev, poslanka Samoopredelitve (Vetevendosje) Aljbuljena Aljiu pa je dejala, da ne bodo dovolili ratifikacije sporazuma, poroča srbsko uredništvo regionalne televizije N1.

Danes že dvakrat vrgli solzivec

Potem ko so solzivec danes prvič uporabili, ko je bil izpolnjen kvorum za glasovanje, so po premoru, ki ga je določil predsednik parlamenta Kadri Veseli, poslanci Samoopredelitve nato solzivec odvrgli še enkrat, ko je Veseli poslance pozval h glasovanju.

Foto: Reuters

Pred tem je Veseli danes po srečanju z veleposlaniki držav članic EU v Prištini napovedal ratifikacijo sporazuma, da bi končali blokado perspektive državljanov Kosova pri liberalizaciji vizumskega režima in približevanja EU. Za ratifikacijo je potrebna podpora 80 od skupno 120 poslancev.

"Težave" s solzivcem so imeli že večkrat

Razprava o zakonu je v parlamentu potekala že v torek in je trajala več kot devet ur vse do danes do 1. ure, nadaljevanje seje pa je bilo za danes napovedano ob 11. uri. V kosovskem parlamentu jim že večkrat ni uspelo ratificirati tega sporazuma, ki sta ga državi podpisali avgusta 2015. Ratifikacija ni uspela ne samo zaradi nezadostne podpore, ampak tudi zaradi oviranja dela, saj so poslanci Samoopredelitve med razpravo v parlamentu že večkrat vrgli solzivec.

Ratifikacija sporazuma je ob boju proti korupciji eden od pogojev za ukinitev vizumov za državljane Kosova za vstop v države članice Evropske unije. Po sporazumu meja poteka ob nekdanji meji, določeni z jugoslovansko ustavo iz leta 1974, in je dolga 79 kilometrov. Kosovsko opozicijsko gibanje Samoopredelitev vladi očita, da jih je Črna gora oškodovala za okoli 8.200 hektarjev ozemlja, in zahteva odprtje novih pogajanj.