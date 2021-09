Konec mask, PCT in večine ukrepov: vračajo se v normalno življenje

V tistih delih Belgije, kjer je proti covidu-19 cepljen visok delež prebivalcev, od 1. oktobra naprej ne bodo več obvezne zaščitne maske v trgovinah, restavracijah in barih. Vračanje k življenju, bolj podobnemu tistemu pred pandemijo, so že napovedale Danska, kjer so prenehali preverjati tudi pogoj PCT, že tako precej "svobodna" Švedska in tudi Nizozemska.

Poleg odprave obvezne nošnje mask v trgovinah in lokalih se bodo v Belgiji, kjer je proti covidu-19 v celoti cepljenih 84 odstotkov odraslih, tudi ponovno odprli nočni klubi. A ta sprostitev bo verjetno veljala le za Flandrijo, ne pa tudi za Valonijo in zagotovo ne za Bruselj, kjer je precepljenost občutno nižja, piše STA.

Tudi v Flandriji bodo sicer maske ostale obvezne v javnem prometu, na železniških postajah in letališčih, v bolnišnicah in domovih za ostarele ter v zaprtih prostorih, namenjenih prostočasnim aktivnostim. Obvezne bodo tudi še naprej pri opravljanju storitev, ki vključujejo neposreden stik s strankami, kot je na primer frizer. Foto: Getty Images

Predpandemijsko življenje se vrača tudi na Danskem, na Nizozemskem in na Švedskem

Na Nizozemskem bodo lahko medtem vsi, ki so v celoti cepljeni proti covidu-19, nočne klube in druge zabave brez omejitev obiskovali od 25. septembra dalje, so oblasti v Amsterdamu napovedale minuli torek.

Danska, kjer je v celoti cepljenih okoli 80 odstotkov odraslih, je nedavno kot prva država članica EU opustila vse omejitve, uvedene za zajezitev pandemije, in se tako po dolgem času vrnila v življenje, kakršnega smo poznali včasih. Maske niso več obvezne, celo potrdil o cepljenju, prebolelosti ali negativnem testu na novi koronavirus načeloma ne preverjajo več.

Danska vlada po besedah ministra za zdravje Magnusa Heunickeja covida-19 preprosto ne dojema več kot "družbeno kritične bolezni". Foto: Reuters

Vrnitev v normalo so na Danskem prejšnji konec tedna številni praznovali na koncertu v Koebenhavnu, kjer se je prvič po začetku epidemije v Evropi zbralo 50.000 ljudi.

Kljub odpravi ukrepov morajo mednarodni potniki, ki vstopajo na Dansko, še naprej upoštevati nekatere omejitve. Tako kot prej morajo predložiti potrdilo o cepljenju, prebolelem covidu ali negativen test na okužbo, na letališčih pa so obvezne maske.

Na Danskem je proti covidu-19 po podatkih ECDC sicer v celoti cepljenih 87 odstotkov odraslih.

V to smer gre tudi Švedska, ki je sicer v boju s pandemijo med evropskimi državami izstopala zaradi svojega relativno milega pristopa, pretežno utemeljenega na priporočilih in ne prepovedih. Do konca septembra se bodo tam poslovili od večine omejitev, vključno s tistimi glede zasebnih in javnih zbiranj, ter priporočenega dela od doma.