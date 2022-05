Kevin Spacey obtožen spolnih napadov na tri moške

Britansko tožilstvo je proti ameriškemu igralcu Kevinu Spaceyju vložilo obtožnico zaradi več spolnih napadov. Na tožilstvu in policiji so pojasnili, da naj bi bil Spacey kriv štirih primerov spolnega napada na tri različne moške v času, ko je delal v enem od londonskih gledališč.

Tožilstvo dvakratnemu dobitniku oskarja med drugim očita, da je osebo brez privolitve pripravil do spolne aktivnosti s penetracijo, je dejala vodja kriminalističnega oddelka Rosemary Ainslie, navaja britanski BBC

Foto: Reuters Policija je v sporočilu navedla, da se prvi dve obtožbi o spolnem napadu v Londonu iz marca 2005 nanašata na istega moškega, ki je zdaj star 40 let. Tretji napad naj bi se zgodil avgusta 2008 v Londonu proti moškemu, ki je zdaj star 30 let. Istega moškega naj bi sicer napadel še enkrat, ampak je bila za ta napad izdana ločena obtožnica.

Po policijskih ugotovitvah se je četrti napad zgodil aprila 2013 v Gloucestershiru v zahodni Angliji proti tretjemu moškemu, ki je zdaj star 30 let.

Spolnih napadov so ga prvič obtožili pred nekaj leti v ZDA

Podobne obtožbe zoper Spaceyja so se prvič pojavile pred nekaj leti v ZDA. Spacey je bil takrat eden od najvplivnejših ljudi v Hollywoodu, ki so se spopadli z očitki v okviru gibanja Me Too oziroma Jaz tudi, to je pozivalo žrtve spolnega nasilja, da spregovorijo o zlorabah.

Prav to je spodbudilo preiskavo londonske policije, da je zbirala dokaze o morebitnih Spaceyjevih zločinih v času, ko je vodil londonsko gledališče The Old Vic, še poroča BBC.