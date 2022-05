Taki projekti ne bodo rešili stanovanjske stiske #video

Sloveniji primanjkuje vsaj 10 tisoč stanovanjskih enot. Predvsem mladi si težko zagotovijo lastno stanovanje, saj nimajo dostopa do posojil in zato plačujejo drage najemnine ali bivajo pri starših. A v prestolnici raste kar nekaj večjih nepremičninskih projektov, ki pa stanovanjske problematike ne bodo rešili. Gre namreč za prestižna stanovanja, ki so že v osnovi namenjena predvsem oddajanju. Cene najemnin takih stanovanj, ki jih lahko najamete kratko ali srednjeročno, pa gredo dobesedno v nebo in nikakor niso v dosegu mlade družine.

Desetnadstropna zgradba s sodobnim steklenim pročeljem v središču Ljubljane je nekakšen hibrid med stanovanjskim in hotelskim objektom.

"To je mešanica hotela in stanovanj," je povedal Peter Cesar, direktor objekta in arhitekt. To pomeni, da imajo vsa stanovanja možnost koriščenja hotelskih storitev. Gre za 55 enot, pet različnih tipov stanovanj, velikih od 30 do 150 kvadratnih metrov. Namenjena pa so predvsem kratkoročni in srednjeročni oddaji.

Produkt je zanimiv za poslovne goste

Neu Residences je prestižna nastanitev, ki si jo lahko privošči le malokdo. Cene prenočitev se namreč gibljejo med 150 in 1.500 evri na noč. "Ves objekt in interier so naredili po zgledu velemest, kot je New York. Naredili smo produkt, zanimiv za poslovne goste, ki pridejo v Slovenijo za dva, tri mesece, pol leta," je dodal Cesar. .

"Vsa stanovanja so opremljena v minimalističnem slogu z betonskimi stenami in pa ne preveč dekorirano, saj smo se tudi tukaj hoteli odmakniti od klasične hotelske sobe, v kateri je polno tapet, oblog. Imamo zelo izčiščen slog, tako da vsem ustreza," je še povedal.

Ta koncept bivanja ne rešuje stanovanjske stiske povprečnih državljanov

Za večje udobje, varnost in varčevanje z energijo poskrbijo pametne inštalacije, s katerimi lahko gosti nadzorujejo stanovanje. Kot je dejal Tilen Albreht, pomočnik vodje Neu Residences, so se odločili za koncept tako imenovanih self check ina ter smart check ina. "Gost lahko prijavo opravi vnaprej prek spletne aplikacije, ob tem dobi kodi: QR-kodo in PIN-kodo, s katero dostopa do objekta, do garaže, do prostorov v stavbi, kar pomeni, da obisk recepcije, če gost ne želi, ni potreben. Gostje bodo lahko uporabljali recepcijo, fitnes, delovni kotiček in kavarno. Najvišjo etažo krasi terasa z zelenjem, ki jo obdaja zunanji bazen," je pojasnil Albreht.

Čeprav gre za novost na slovenskem trgu in takega koncepta bivanja pri nas še ne poznamo, pa ne rešuje stanovanjske stiske povprečnih državljanov.