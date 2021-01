Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Madrid je v petek doseglo snežno neurje Filomena, ki je glavno mesto Španije zasulo s količinami snega, kakršnih ne pomnijo že od leta 1971.

Sneg je popolnoma blokiral cestni promet, na tisoče voznikov je vse do danes zjutraj ostalo ujetih v avtomobilih, poroča Reuters.

Poglejte:

Zaradi močnega sneženja so zaprli tudi madridsko letališče, tam so med drugim ostali ujeti rokometaši španske reprezentance, ki naj bi danes v Zagrebu igrali s hrvaško reprezentanco, prav tako na tekmo v Pamplono niso mogli poleteti nogometaši kluba Real Madrid. Odpovedana je tudi tekma med Atleticom iz Madrida in Athleticom iz Bilbaa, ki bi jo morali odigrati danes v Madridu.

Foto: Reuters

Skupno naj bi v Madridu zapadlo okoli 20 centimetrov snega, poroča Reuters, kar za snega vajene države sicer ni veliko, v španski prestolnici pa takšnega sneženja niso zabeležili že 50 let.

Foto: Reuters

Na severozahodu Španije v provinci Leon so medtem zabeležili rekordno nizko temperaturo, živo srebro se je spustilo 35,6 stopinje Celzija pod ničlo.

Oglejte si še: