Kaj takega! To je stevard našel v svojem obroku.

Stevard je odsekano kačjo glavo našel na svojem krožniku, ki je bila skrita na dnu krožnika z ravioli in zelenimi listi oz. blitvo. Obrok je bil sestavljen iz pijače, solate, kruhka in tople jedi z ravioli in zelenjavo. Videoposnetek prikazuje, da je uslužbenec glavo našel po tem, ko je bil ravno na polovici svojega obroka, poroča DailyMail.

Leteli iz Turčije v Nemčijo

Posadka letalske družbe je 21. julija opravila zgodnji let iz turške prestolnice Ankare v Düsseldorf v Nemčijo. Z letalom nizkocenovne letalske družbe so ob 3.30 po lokalnem času vzleteli v Turčiji in tri ure in 45 minut potovali v zahodno Nemčijo.

To ni prvi primer težav s prehrano

Družba SunExpress je sporočila, da je do izvedbe preiskave začasno ustavila delovanje svojega gostinskega podjetja, ki so ga lokalni mediji poimenovali Sancak Inflight. Po poročanju časopisa Gazete Duvar to ni prvi primer težav z obroki podjetja, saj je osebje že prej v prehrani odkrilo polže in plesen.

Tiskovni predstavnik letalske družbe je dejal: "Naša glavna prednostna naloga je, da so storitve, ki jih nudimo gostom na naših letalih, najvišje kakovosti ter da imajo naši gostje in zaposleni udobno ter varno izkušnjo letenja."

Družba zanika napako, tujek naj bi bil v hrano vnešen

Družba Sancak je odločno zanikala, da bi kačja glava izvirala iz enega od njenih obratov, in dejala, da je morala biti v obrok vnesena, ko je zapustila tovarno. Tiskovni predstavnik je dejal: "Pri kuhanju nismo uporabili nobenih tujkov, ki naj bi bili v hrani zaradi tehničnih in toplotnih pogojev, ki se uporabljajo v gostinskih obratih na letalih."

V Turčiji živi več deset avtohtonih vrst kač - nekatere med njimi so strupene - vendar se nobena očitno ne more primerjati s tisto, ki so jo našli v obroku na letalu.