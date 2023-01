Kaj se dogaja na Hrvaškem? Po izginotju ruske jahte štiri osebe v priporu.

Hina je o tem poročala, medtem ko so na splitsko-dalmatinskem območju in na območju Šibeniško-kninske županije v petek potekale preiskave bivališč in drugih prostorov osumljencev.

Hrvaški mediji so poročali, da sta lastnika jahte ruski oligarh Ališer Usmanov in njegova žena Irina in da je bila jahta ena od petih jaht ruskih oligarhov, ki so jih na Hrvaškem zasegli, ker so njihovi lastniki na seznamu sankcioniranih oseb EU, ZDA in Velike Britanije zaradi ruske agresije na Ukrajino.

#AlisherUsmanov's public relations service said that he is not the owner of the yacht Irina VU, which is under international sanctions and since it sailed out of a #Croatia seaport eight persons are under criminal investigation https://t.co/jW9KdFqXod