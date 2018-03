Južnoafriškega triatlonca neznanci napadli z žago

Južnoafriški triatlonec Mhlengi Gwala je med današnjim kolesarskim treningom doživel nadvse grozljiv napad. Trije neznanci so mu skušali z žago odrezati noge, po besedah njegovega trening partnerja Sandileja Shange so mu zarezali v obe okončini, a mu je zatem nekako uspelo pobegniti. Je v bolnišnici in zunaj smrtne nevarnosti.

Po poročanju britanskega BBC so trije neznanci triatlonca in njegovega kolega napadli med kolesarskim treningom v Durbanu. Lotili so se Gwale, mu z žago zarezali v obe nogi, 26-letnik pa se jim je poškodovan izmaknil in pobegnil.

"Mislil je, da so se ga odločili oropati. Ustavil se je, jim dal telefon, toda niso ga želeli. Niti ure ali kolesa. Zvlekli so ga ob cesto v grmovje, vzeli žago in začeli žagati. Ko so prišli do kosti, se je žaga zataknila, ker ni bila ostra. Zatem so poskusili še z drugo nogo," je grozljiv napad opisal Shanga. "Zdravniki menijo, da mu bodo rešili nogo, da bo lahko hodil in spet tekel, toda do tja je še zelo dolga pot," je dodal.

Gwala se je sicer pripravljal na južnoafriško državno prvenstvo, ki je na sporedu ta mesec.